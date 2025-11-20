¡Trapitos otra vez! Rompen un vidrio y entran a robar un local gastronómico en pleno centro

La problemática generada por los denominados "trapitos" en el centro de Salta alcanzó un nuevo nivel de violencia e ilegalidad pues, en la madrugada de hoy, dos de estos sujetos perpetraron un robo en un local céntrico, causando graves daños materiales, rompiendo el vidrio para ingresar al negocio, sustraer dinero en efectivo de la caja y consumir bebidas alcohólicas.

El local damnificado es "El Bodegón de Andrés", de calle Pueyrredón 494. Su propietario, Guillermo, habló con InformateSalta donde lamentó los daños y el malestar generado por el robo, ocurrió alrededor de las 3 o 4 de la mañana, y que fue captado por las cámaras de seguridad dentro del negocio.

Guillermo relató que los causante del atraco "son dos trapitos que pateaban en el vidrio para romperlo, ingresaron a la caja, sacaron un poco efectivo, de pasada sacaron dos botellas de cerveza y se fueron". El comerciante estimó que el costo de reposición del vidrio roto asciende fácilmente a los $300.000, sin contar el efectivo robado.

Más allá del daño económico, el propietario lamentó que este robo es una consecuencia directa de la presencia de estos trapitos y de cómo polulan extorsionan a clientes que a diario van por esa zona del centro. "Esto lo viven los clientes todos los días a diario cuando estacionan un auto en el centro, son extorsionados y presionados", afirmó sumando que la falta de propina a menudo resulta en amenazas de daños a los vehículos.

Según el comerciante, la situación se había vuelto insostenible y el ataque ya era "esperable", dado que los "trapitos" constantemente son vistos "tomando alcohol y drogándose en la puerta de los restaurantes". El propietario incluso recordó que la actitud es a menudo violenta: "Es bastante violento que se le acerque a un auto con un palito para limpiar el vidrio y que te lo golpean si no le dan una propina".

"Los trapitos perjudican muchísimo a la gastronomía, por ellos la gente no sale, no estacionan"