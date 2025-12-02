Tiros y pánico en barrio El Huaico: Vecinos denuncian que “esto pasa seguido”

Momentos de tensión se vivieron el pasado viernes en barrio El Huaico, cuando un disturbio entre grupos de jóvenes terminó con disparos en plena vía pública, según denunciaron vecinos de la zona.

El episodio ocurrió en un espacio verde próximo a la manzana 473 B, un lugar habitualmente concurrido por familias y donde cada fin de semana funciona una feria barrial.

De acuerdo con el testimonio de una residente, un grupo de jóvenes que suele reunirse en una vivienda cercana habría protagonizado la violenta situación.

“Esto pasa seguido, necesitamos que alguien haga algo”

Expresó una vecina angustiada ante el clima de inseguridad que se repite en el sector.

Videos e imágenes tomadas por los propios vecinos muestran el arribo de efectivos policiales, quienes intervinieron para dispersar a los involucrados y recuperar la calma.

Sin embargo, la preocupación persiste entre los habitantes del barrio, que temen por la integridad de sus familias y reclaman medidas más firmes para frenar estos episodios.