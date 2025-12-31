Fin de Año en el Monumental: Conmovedor gesto de River con socios que pasan las fiestas en soledad

Lejos de las luces de la competencia, River llevó adelante una iniciativa cargada de sensibilidad: una cena de fin de año para socios vitalicios, personas solas y familias que sufrieron pérdidas recientes.

Hay goles que no se gritan en la tribuna, pero que impactan directo en el corazón de la gente. Así se sintió la última noche del 2025 en el Estadio Mâs Monumental, donde el salón principal no se llenó de directivos ni de sponsors, sino de aquellos socios que, por los golpes de la vida, enfrentan estas fiestas en soledad.

La dirigencia de River decidió este año poner el foco en los "invisibles" de la masa societaria: adultos mayores que enviudaron, socios que perdieron a sus cuidadores o familias que atraviesan duelos complejos. El objetivo fue claro: que el club sea, literalmente, la familia de quienes se quedaron sin ella.

Gran iniciativa de River: invitar a socios, en su mayoría vitalicios, y con pérdidas recientes de seres queridos, a tener una cena de fin de año en el mismísimo verde césped del Monumental. Y con el Beto Alonso de comensal. Miren sus caritas! Genial!pic.twitter.com/IIcEryRDO4 — Diego Borinsky (@diegoborinsky) December 31, 2025

Los protagonistas fueron desde históricos socios vitalicios hasta integrantes de River Sin Barreras, la diversidad de la mesa reflejó que la soledad no distingue edades ni trayectorias.

Según se conoció, un momento de profunda emoción se vivió con la presencia de la familia de Walter Paz, aquel hincha cuya partida hace años dejó una huella en la comunidad y que hoy, gracias a este evento, sigue unido a la institución.

El "Beto" Alonso: de ídolo a compañero de mesa

La mística de la noche alcanzó su punto máximo con la llegada de Norberto Alonso. El "Beto" se alejó del pedestal de leyenda para convertirse en un invitado más, compartiendo el pan y las anécdotas con hombres y mujeres que lo vieron brillar en el césped.

Junto al vicepresidente Andrés Ballotta, los referentes del club escucharon las historias de vida de los socios, transformando la cena en un espacio de escucha activa y reconocimiento.

"River es mucho más que un club deportivo; es una estructura social que debe abrazar a sus miembros en los momentos de mayor vulnerabilidad", destacaron desde la organización.

Entre plato y plato, surgieron relatos de socios que superaron enfermedades graves durante el año y que encontraron en las actividades del club la fuerza para salir adelante. Para ellos, esta cena no fue un acto de caridad, sino la confirmación de su sentido de pertenencia.

La velada concluyó tras varias horas de charlas y brindis, dejando una certeza en los pasillos de Núñez: el patrimonio más grande de River no son sus copas ni sus estadios remodelados, sino la lealtad de una comunidad que se cuida a sí misma cuando las luces del espectáculo se apagan.