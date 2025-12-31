Zaira cierra el año en microbikini, transparencias y con nuevo novio

Zaira Nara acaparó titulares en las últimas horas por las fotos en las que se la ve junto al magnate francés y heredero millonario Robert Strom en Punta del Este. Pero más allá de su nuevo romance (confirmado por el periodista Gustavo Méndez), la modelo siempre está en boca de todos por sus looks, sobre todo en la temporada de alto verano.

Entre compromisos laborales y eventos, la menor de las hermanas Nara se fotografió en la playa con una microbikini negra de corpiño escotado y tiras cruzadas y bombacha taparrabos.

Elevó el vestuario con un conjunto negro de gasa translúcida, un género que es tendencia: camisa abierta y pantalón que dejaron a la vista el traje de baño. Como detalle final, llevó sandalias bajas de cuero marrón con tiras finas.

Luego, durante un evento nocturno, Zaira cambió la bikini negra por un modelo marrón de corpiño strapless. Una vez más, llevó el conjunto translúcido de camisa y pantalón por encima.

En este caso, complementó el vestuario con dos accesorios boho chic, uno de sus estilos favoritos: un sombrero cowboy negro con detalles metálicos plateados y un cinturón ancho de cuero beige.