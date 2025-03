Denuncian el pésimo estado del Centro Vecinal de Villa Palacios

El Centro Vecinal de Villa Palacios se encuentra en un estado de abandono, con telas de araña, maleza y evidentes signos de descuido.

Así lo constató el móvil de Multivisión Federal, que recorrió el barrio y conversó con varias vecinas sobre la situación que atraviesa este espacio comunitario.

Adriana, una de las vecinas, expresó su frustración: “El problema es que este centro vecinal no funciona desde hace cuatro años y no nos brindan ninguna solución. Hemos hablado con Personeria jurídica y con la Federación de centros vecinales, pero no hemos recibido respuesta”.

Asimismo, los vecinos tuvieron que recurrir a sus propios recursos para limpiar el lugar en tres ocasiones, sin la colaboración de la presidenta del centro. “Tuvimos que pagar de nuestro bolsillo para que limpiaran, y a la presidenta no le interesa, parece estar enojada con el barrio”, señaló.

Por su parte, otra vecina indicó que, a pesar de que se podrían llevar a cabo proyectos en el centro, estos no se concretan debido a la falta de apoyo. “Yo tenía cursos de cotillón en el centro, pero la presidenta nos pedía que pagáramos la luz. Durante dos meses pagamos la boleta completa, y hasta cuando no usábamos el centro durante las vacaciones, también nos pedía que continuáramos pagando”, relató.

En cuanto a la falta de acceso al centro, otra vecina mencionó: “Cada vez que la presidenta nos da una fecha para una reunión, nunca aparece. Solo necesitamos la llave para poder realizar las actividades que queremos”.

En medio de la cobertura, Oscar Lezcano, el nuevo presidente de la federación de centros vecinales, se comunicó con Multivisión Federal y aseguró que "los problemas del centro deben ser solucionados por los propios vecinos". Estas declaraciones generaron malestar entre los habitantes de Villa Palacios, quienes aseguran que llevan años sin respuestas ni apoyo institucional.