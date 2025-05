Entró y robó en un comercio de Rosario de Lerma, todo quedó grabado

Ayer, un joven con múltiples antecedentes delictivos ingresó a un local en Rosario de Lerma y robó en cuestión de segundos.

Según relataron desde el comercio al medio Valle de Lerma Hoy, el hecho ocurrió apenas el comercio abrió sus puertas.

“Estaba haciendo frío, y quien atendía fue a buscar una campera a la parte trasera del negocio. En esos 30 segundos, este chico se abalanzó sobre el mostrador y manoteó lo primero que encontró”, explicaron con resignación desde el lugar.

Aunque el hecho generó indignación, los propietarios del local decidieron no radicar una denuncia formal ante las autoridades.

La razón, según señalaron, es que el joven ladrón es ampliamente conocido en la zona por su conducta delictiva. “Tiene un montón de denuncias y una más no va a cambiar nada. Me dicen que no le importa nada. Así que al menos viralizarlo es nuestra forma de responder. Me comentaron que lo robado lo ‘pule al toque’”, comentaron, visiblemente frustrados.

El caso vuelve a encender las alarmas sobre una problemática cada vez más frecuente: la participación de menores de edad en delitos.

“Lo más preocupante no es el valor de lo que se llevó, sino que todos sabemos quién es y nada cambia. Seguimos desprotegidos”, lamentaron desde el comercio.