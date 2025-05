Desde hoy rige el nuevo carnet digital para manejar, ¿en Salta también?

Como parte de la modernización que se impulsa, desde este lunes ya funciona el nuevo sistema de licencia de conducir digital, estando ese carnet, con un diseño distinto al anterior, dentro de la App MiArgentina y un QR permite usarlo sin conexión a internet.

Desde este 19 de mayo, la licencia digital está disponible en la plataforma y será válida para circular en todo el territorio nacional sin necesidad de presentar la licencia física. En el caso de las licencias vigentes que aún no llegaron a su fecha de renovación, estas se actualizarán automáticamente en el sistema y quedarán disponibles en la plataforma para ser presentadas ante los controles.

¿Con esta novedad, en la ciudad de Salta comienza a regir la identificación digital? Aún no, sino que es necesario aguardar un poco más hasta que se adecúe a la normativa local, según lo indicó el secretario de Tránsito Municipal.

“Salta todavía no adhirió, estamos trabajando en el proyecto de adhesión, esperando que Nación explique los procedimientos, baje la información necesaria que aún no lo hicieron,” explicó primeramente el funcionario de la norma.

“Dijeron que el 18 comenzaba un proceso de modificación de todos los sistemas que iba a llevar, por lo menos 60 días, hasta que no se actualicen los sistemas no podemos adherir a algo que aún no puede ser efectivo”.

Algo que aclaró es que, en esa adhesión a solicitar, van a disentir en algunos puntos, como ser que “no será como en Nación que se renueven las licencias cada 5 años en menores de 65, sino que vamos a pedir que sean cada 8 años, las de arriba de los 70 que se renuevan cada año, pediremos 3 pero con un pequeño examen de reflejo”.

Por último precisó que, lo que sí entra en vigencia es la licencia para profesionales, como camioneros, por ejemplo, que sí hacen cursos y exámenes en las agencias nacionales. “Nosotros les imprimimos la licencia, pero no es online el trámite”, puntualizó para concluir.