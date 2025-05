El gobierno no quiere subas salariales superiores a 1% mensual: qué pasará con la paritaria de Comercio. En su ofensiva por contener la inflación, Nacion confirmó su decisión de intervenir de manera directa en las negociaciones paritarias.

El objetivo declarado es claro: que los aumentos salariales no superen el 1% mensual. Este mensaje fue transmitido este martes a los supermercados mayoristas en una reunión donde funcionarios del Ministerio de Economía agradecieron a los empresarios por resistir los aumentos propuestos por fabricantes de productos de consumo masivo. A la vez, insistieron en la necesidad de mantener a raya los precios.

"No queremos que los aumentos salariales sean de más del 1%, la paritaria de Comercio se va a terminar de homologar la semana próxima", señaló uno de los funcionarios. El encuentro, realizado en la Secretaría de Comercio, fue encabezado por el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, y el subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, quienes recibieron a representantes de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM).

Paritaria trabada y pagos desparejos

La presión oficial ocurre en un momento crítico para la negociación salarial del gremio mercantil, el más relevante del sector privado por la cantidad de trabajadores que involucra: alrededor de 1,2 millones. La Secretaría de Trabajo aún no homologó el acuerdo que establecía una suba del 5,4% en tres meses, pactada entre el sindicato y las cámaras empresarias.

En medio de la indefinición oficial, supermercados y mayoristas comenzaron a aplicar incrementos por su cuenta, aunque no de forma uniforme. Algunas empresas respetaron el porcentaje pactado, otras aplicaron solo el 1% que impulsa el Gobierno.

"Algunos lo pagamos, otros no, y otros pagaron un 1% a cuenta de la negociación", describió un empresario del sector mayorista, donde operan compañías como Maxiconsumo, Nini, Makro, Diarco y Caromar. Por su parte, las grandes cadenas de supermercados optaron por otorgar un adelanto de $50.000, generando un esquema fragmentado de aplicación de la paritaria.

Un acuerdo condicionado desde Economía

Semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había dado señales claras al sector: autorizó a supermercados y mayoristas a no pagar el primer tramo del acuerdo firmado con la CAC, CAME y Udeca. Dicho convenio contemplaba subas de 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio, además de tres sumas fijas no remunerativas de $35.000, $40.000 y $40.000 respectivamente.

El aval de Caputo derivó en la negativa de la Secretaría de Trabajo a homologar formalmente ese entendimiento. En el equipo económico repiten una consigna firme: "No se puede negociar inflación, si no no se termina nunca".

Desde la Secretaría de Trabajo, en tanto, afirman que existen "impugnaciones" al acuerdo presentadas por supermercados —aunque no se identificaron nombres— y que las cámaras empresarias no garantizaron que esos incrementos no se trasladen a los precios. También insisten en que la inflación del INDEC no debe ser el parámetro exclusivo para definir aumentos salariales.

Alineación con los mayoristas

Durante la reunión con los distribuidores, Lavigne y Blanco Muiño agradecieron la actitud de los empresarios frente a las listas de precios con aumentos. "Sigamos en contacto para ver cómo vienen las nuevas listas", deslizaron los funcionarios, en una muestra de coordinación con el sector. Los empresarios, por su parte, señalaron que no les conviene continuar subiendo los precios, y manifestaron satisfacción con los resultados de la promoción "Black Week" lanzada esta semana. "Las ventas nos están costando", admitieron.

Con la inflación marcando un 3,7% en marzo y la liberación parcial del cepo cambiario, el ministro Caputo aceleró la implementación de su estrategia de las "tres anclas": control de precios, contención de paritarias y límites en las tarifas públicas. En ese contexto, la inflación de abril bajó al 2,8%, pese a que el dólar subió un 8%.

Desde el Ministerio de Economía aseguran que el panorama comienza a ser más favorable. "El dólar va a acercarse a la banda inferior por la fuerte liquidación del agro y en mayo o junio la inflación va a empezar con 1%", pronosticaron los funcionarios. (Con información de Clarín)