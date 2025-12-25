Pasada las fiestas de fin de año, cómo podría recibir el dólar al 2026

El mercado financiero comenzó a proyectar el valor del dólar oficial para finales del 2026 tras el anuncio del nuevo esquema de bandas de flotación que implementará el Banco Central, con el mecanismo entrando en vigencia el primero de enero y actualizará los límites cambiarios mensualmente en base a la inflación difundida por el INDEC, y con los especialistas anticipando el techo de la divisa para dotar de mayor previsibilidad a las inversiones.

De acuerdo a las estimaciones de la consultora GMA Capital el techo del dólar oficial podría ubicarse cerca de los 2000 pesos hacia el cierre del ejercicio. El factor diferencial para definir este valor será el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor que determinará hasta dónde llegará la banda superior del tipo de cambio. Este cambio de esquema busca evitar desfasajes bruscos entre el valor de la moneda y el proceso inflacionario del país.

En un escenario base con una inflación proyectada en torno al 24% los analistas prevén que el camino más probable sea un ajuste gradual y sostenido. Según este informe la banda superior arrancaría enero en 1565 pesos para superar la barrera de los 1700 pesos a mitad del año que viene. Bajo esta hipótesis el techo de la moneda extranjera terminaría diciembre de 2026 rondando los 1915 pesos según el ritmo de precios.

Para un escenario más pesimista donde la desinflación sea más lenta y la suba de precios ronde el 30% anual el techo cambiario sufriría un desplazamiento mayor. En este caso los especialistas advierten que la divisa podría tocar los 2000 pesos hacia el final del período analizado por el mercado financiero. Esta proyección contempla una nominalidad más alta que obligaría al Banco Central a ajustar los límites superiores con mayor velocidad.

Por el contrario ante una caída drástica de la inflación cercana al 19% anual el dólar oficial encontraría un techo significativamente más bajo para los ahorristas. En este marco optimista la banda superior del tipo de cambio terminaría el 2026 en aproximadamente 1843 pesos según los cálculos de las consultoras. Esta dinámica permitiría una mayor estabilidad cambiaria y una brecha más controlada respecto a los valores actuales de la economía nacional.