Volvía de comprar en su moto, recibió una pedrada en la cabeza y hoy necesita ayuda

Un hecho que conmueve a Salta nuevamente es el de Tomás y nos recuerda lo que ocurrió con David Corimayo en Cachi, ambos atacados cobardemente en la vía publica. Sobre el caso de Tomás, se conoció hoy que lucha por su vida tras soportar dos intervenciones quirúrgicas.

Su mamá Beatríz Pérez, quebrada, pero en busca de justicia y a la vez ayuda, contó que el 2 de Mayo, su hijo Tomás salió en la moto a comprar algo desde Barrio Miguel Ortíz, Pasaje Ten y Las Heras pero "al volver a una cuadra de la casa, lo voltearon de la moto y le pegaron un ladrillazo en la cabeza".

Recordó que en un principio lo reportaron como un siniestro vial pero con el correr de las horas llegaron a su mano videos y mensajes a sus celular confirmando lo peor, un brutal y cobarde ataque a su hijo.

"En esa esquina hay cantidad de cámaras. Fue a las 17, los vecinos estaban afuera, yo recibí videos anónimos que me dicen estababamos sentados en la vereda de mi casa cuando vemos que lo voltean al chico y le meten un ladriillazo".

Consultada por la posibiilidad de agresión en intento de robo señaló a los agresores "No, no, son chicos con adicciones pero son chicos crueles, nunca pensé que llegarían a hacer esto, es fácil encontrar a los culpables. Ayer me llamaron y me dijeron que hay un detenido, pero recién ayer".

Con el cerebro expueso y con respirador

Tras el ataque, su mamá contó que fue intervenido quirúrgicamente. "Tuvo una operación de 5 horas, en la cual le sacaron el hueso del cráneo, quedó con el cerebro expuesto y a luchar. Antes de ayer le hicieron una traquiotomía para que pueda respirar y bueno está estable, pero es una lucha de hora a hora".

Pide colaboración para gastos diarios

Por último la mujer apeló a los corazones solidarios salteños, ya que desde que sucedió el ataque, tanto ella con 55 años y su marido con 65, no pueden salir a trabajar. Ambos son vendedores ambulantes.

"Él más adelante va necesitar un implante, pero por ahora son los gastos del día a día, yo estoy acá en la puerta del hospital, yo tengo gastos de pañales y cremas para que no se lastime, no son la gran plata pero no trabajo, estoy acá con él".

Quienes deseen colaborar con la familia pueden comunicarse al número 3874423085.

Además invitó a la comunidad a sumarse a una marcha pidiendo justicia por Tomás en la Plaza 9 de Julio, concentrándose amigos, conocidos y familiares en las puertas de la Catedral de Salta este viernes 23 de Mayo a las 20 horas.

"Les agradezco a la gentes si nos apoya" finalizó por QPS.