Muerte del kinesiólogo en Cachi: "No se me borra esa imagen de mi mente, mi hijo tiene miedo"

Los primeros días de mayo, Cachi se vio conmocionado por el brutal ataque y muerte de David Corimayo, un querido kinesiologo salteño, el cual fue encontrado agonizando en el interior de su vehículo.

David ha despertado a su pueblo, amigos y colegas por un mismo pedido, justicia. Por el hecho se sabe desde el Ministerio Público de Salta que hay un joven detenido pero la familia insiste en que hay otros implicados y quieren sean detenidos.

"Tengo un niño de 11 años que tiene miedo cada vez que tocan la puerta"

El viernes desde la plaza 9 de Julio, donde una vez más todos marcharon clamando justicia y mejoras en el sistema de salud, Graciela, hermana de David se mostró muy consternada. "Estamos muy dolidos por lo que pasó, no se puede creer lo que le hicieron a mi hermano, más en un pueblito, como es Cachi. Hasta ahora yo me pregunto ¿Por qué le hicieron esto?".

La mujer contó que recientemente hablaron con el fiscal a cargo del hecho, quien les confirmó "hay una persona detenida, que están en plena investigación, están haciendo todo lo posiible para dar con los culpables, los verdaderos culpables o que hayan participado, que realmente paguen".

Graciela insistió, "venimos a esta marcha para pedir justicia por David, no se merecía morir así, la verdad es horrible lo que le pasó. Pedimos justicia y por la salud, para mejorar la salud en el pueblo de Cachi, porque le falta un montón de cosas dentro del hospital, una ambulancia, pedimos por una buena seguridad para el pueblo".

Un trasalado por tierra de 6 horas en un estado crítico

Sobre esa noche trágica de viernes y madrugada del sábado, contó cómo fue el traslado y reprochó las horas que tardaron y el medio de traslado "El golpe que le dieron a mi hermano fue muy grave, llegó al hospital y ya estaba muy grave. Pedimos un avión sanitario, nos dijeron que no se podía porque era de noche, el traslado era código rojo, tendría que haber estado en media hora en Salta, capaz que se podría haber hecho algo, no sé".

"Tardó mas o menos 6 horas, porque desde el momento que fue, más o menos a las 8.30 llegamos a Salta tipo 3.30 de la mdrugada del sábado, es muchísimo el tiempo que tardó en llegar al hospital. La doctora cuando le hizo la tomografía no nos dio un buen diagnósitico, era malísimo, grave, el movimiento en el camino influyó en que su condición sea muchísimo más grave aún".

Totalmente quebrada, Graciela recordó por Multivsión que mientras veía a su hermano en el estado en que estaba trató de saber que le había pasado. "Yo le hablaba, le decía que me diga ¿Quién le había hecho eso? ¿Por qué? es lo que me pregunto todos los días, no se me borra esa imagen de mi mente, también los vieron mis hijos, que creo van a necesitar un tratamiento psicológico porque no pueden dormir, están con miedo, tengo un niño de 11 años que tiene miedo cada vez que tocan la puerta, la verdad que están todos muy afectado por lo que pasó".