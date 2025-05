¿Auto eléctrico o SUV? Un modelo chino desafía al mercado argentino

Aprovechando la eliminación del arancel a la importación para los vehículos electrificados, una marca china desembarcará en el mercado automotor argentino con un auto eléctrico que tendrá un valor similar al de una SUV.

Se trata de la automotriz china BYD, cuya sigla en inglés significa Build your Dreams y llegará a la Argentina únicamente como una marca importadora y no cómo fabricante, por lo que sus vehículos no tendrán ningún porcentaje de integración con piezas nacionales.

Esta automotriz asiática ya opera en en mercados cercanos como el brasileño y el uruguayo. Ahora, intentará tener presencia en un país como argentina, que a lo largo de su historia ha tenido una importante industria automotriz.

BYD comenzará a vender sus modelos en Argentina en el último trimestre del año y uno de los autos con los que busca ganar mercado es el Seagull, un citycar del Segmento A (chico) que viene equipado con un motor eléctrico de 55 kW -equivalente a 75 caballos de potencia- y un paquete de baterías Blade de 30,08 kWh que entrega una autonomía de 305 kilómetros. También hay una batería más potente de 38,88 kWh que puede alcanzar los 405 kilómetros, aunque esta opción sería más cara.

Las especificaciones técnicas del BYD Seagull

El BYD Seagull mide 3,7 metros de largo, 1,7 de ancho, tiene una altura de 1,5 metros y una distancia entre ejes de 2,50 metros. Su peso es de 1.160 kilos, la capacidad del baúl es e 300 litros y, como se comentó, su motor eléctrico es de 55 kW y está asociado a una caja de cambios automática de una marcha con reductora y modelos de conducción ECO, Normal, Nieve y Sport.

A nivel seguridad cuenta con ABS (sistema antibloqueo de frenos), EBD (distribución electrónica de frenado), TCS (control de tracción), VDC (control dinámico del vehículo), HHC (asistente de arranque en pendientes), HBA (asistente de frenado hidráulico), TPMS (sistema de monitoreo de presión de neumáticos), Cámara de reversa y sensores de estacionamiento traseros. Y en lo que respecta a conectividad, tiene soporte multimedia para Android Auto y Apple CarPlay.

Un dato a tener en cuenta, este auto llegará a Argentina inicialmente importado desde China a un valor estimado de 20 mil dólares y luego se prevé que nuestro mercado pase a ser abastecido por la nueva planta que BYD montó en Camaçari, estado de Bahía, Brasil, que es la primera fuera de China y tiene una capacidad productiva de 150 mil vehículos al año.

¿Cuál es la SUV que cuesta lo mismo que el BYD Seagull?

El desembarco del BYD Seagull en Argentina genera una comparación inevitable con otros vehículos del mercado que tienen precios similares. Uno de ellos es la JAC S2, una SUV compacta también de origen chino, que hoy se comercializa en el país con un precio cercano a los 20 mil dólares, similar al que tendrá el nuevo citycar eléctrico de BYD.

Esta similitud de precios obliga a los consumidores a evaluar con detenimiento qué tipo de vehículo se ajusta mejor a sus necesidades: una SUV a combustión con mayor espacio interior y despeje del suelo, o un auto eléctrico urbano con costos de mantenimiento más bajos y cero emisiones.

La JAC S2, a diferencia del Seagull, viene equipada con un motor naftero 1.5 litros (111 caballos de potencia), tracción delantera y caja automática o manual, dependiendo de la versión. Si bien ofrece una mayor altura y versatilidad para enfrentar caminos irregulares o viajes largos (tiene una autonomía de entre 518 y 656 kilómteros según la potencia empleada), no puede competir con el Seagull en términos de eficiencia energética ni autonomía urbana diaria, donde el modelo eléctrico saca una clara ventaja. Además, el Seagull incluye tecnología de última generación, tanto en seguridad activa como en conectividad, que iguala e incluso supera a la de varios SUV de gama económica.