En el Día del Carnicero, la historia de Víctor: “Me conocen en todo el barrio”

En el Día del Carnicero, en el programa SaltaDirecto de eloncetv, hablaron con el referente de la tradicional "Carnicería Valentín", Víctor Guerrero. Con 35 años de oficio, se convirtió en un rostro querido en el barrio, donde trabaja desde hace más de una década.

"Fui carnicero toda mi vida y recorrí muchas carnicerías”

“Yo vivía en Las Lajitas, y cuando tenía 12 o 13 años había un matadero en la esquina de mi casa. De chiquito empecé a ir, y a los 16 me encapriché y me vine para Salta. Fui carnicero toda mi vida y recorrí muchas carnicerías”, cuenta con orgullo.

Sobre la actualidad del rubro, reconoce que la situación no es fácil: “Está horrible, antes desarmaba dos piernas, dos medias res. Ahora solo una, y me dura dos días hasta liquidarla”. Sin embargo, agradece la fidelidad de sus clientes: “Gracias a Dios tengo mis clientes de siempre, y otros que pasan y paran. En el barrio me conocen”.

Hoy en día, lo que más sale es carne molida especial, sobaquito, puchero común y especial. “La gente se da maña para llegar a fin de mes. De vez en cuando se dan un gustito con un par de milanesas”, cuenta. Y con la llegada del frío, se suman clásicos del invierno: “El fin de semana llevan osobuco para hacer al disco o estofado, también locro”.

En tiempos difíciles, Víctor no solo corta carne: sostiene historias, costumbres y el trato de siempre.