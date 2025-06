En Salta, el consumo del pollo también le gana a la carne: “Es por el precio”

El director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, Carlos Sinesi, informó que el pollo continúa siendo la carne más comprada en el país, con un consumo actual de 47 kg por habitante por año, algo que en Argentina nunca había sucedido.

Desde InformateSalta nos comunicamos con el empresario cárnico, Dardo Romano, quien nos aclaró que esto se replica en la provincia, ganando terreno el pollo en desmedro de la carne vacuna.

“Por el precio básicamente, porque es mucho más fácil producir pollo que vaca, entonces el precio más barato” comentó, pero no solo el precio es un factor clave en esta elección, sino también que los jóvenes optan por consumir más pollo, una tendencia que crece, donde no solo incide la facilidad de cocinarlo sino también los hábitos alimenticios.

“Una comida elaborada de carne no se cocina mucho, no se hace puchero, no se hace la sopa que las abuelas hacían”, pero también hizo hincapié que las políticas a largo plazo que se presentaron en los gobiernos populistas incentivaron el consumo y no la inversión tratando de aumentar el stock ganadero, por lo que hacen 20 años continúan con el mismo stock con menos oferta de carne.

Si bien Argentina es uno de los países que más consume proteína y donde la carne de vaca superaba a la de pollo o se equiparaban, desde el año pasado fue superada.

“A pesar de la recesión que hay, de la crisis, Argentina termina siendo uno de los países que más proteínas consume, si sumamos pollo, carne y cerdo, que este último le está ganando terreno a la carne vacuna por el precio” finalizó Romano.