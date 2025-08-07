Se constituyó el frente Fuerza Patria en Salta Urtubey es  precandidato a senador nacional

"La conformación de Fuerza Patria en Salta es una muestra concreta de madurez política y responsabilidad histórica: distintos sectores que pensamos distinto nos unimos porque hoy la prioridad es frenar el daño que el gobierno de Milei le está haciendo a la provincia y al país” dijo Juan Manuel Urtubey.

Los partidos Justicialista, de la Victoria, Kolina, Frente Grande, del Trabajo y del Pueblo, Instrumento Electoral para la Unidad Popular, Igualar, Representar, de la Educación de la Cultura y el Trabajo, Felicidad y Patria sin Frontera constituyeron el Frente Fuerza Patria en Salta y confirmaron la precandidatura a senador nacional de Urtubey.

Al respecto consideró que: "Este espacio no debe ser sólo una coalición política: es la expresión de un proyecto con base social” “para la construcción de un Frente contra la crueldad de Javier Milei y en beneficio de los salteños” y consideró que “Tal como lo veníamos planteando desde el inicio necesitamos garantizar la unidad en defensa de los salteños”.

“Este gobierno nacional está recortando los derechos de los salteños, esta recortando el futuro de los salteños y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, no vamos a resolver los problemas de la gente discutiendo nimiedades y cuestiones de poder, intereses sectoriales y mezquinos, tenemos que trabajar juntos para, primero frenar la motosierra de Milei y segundo construir un proyecto superador que pueda devolver la esperanza a los argentinos” dijo Urtubey.

En conferencia de prensa Juan Manuel Urtubey aseguró que: “Conformamos un frente, queremos un frente competitivo, queremos hacerle frente al proyecto excluyente del gobierno libertario de Milei y lo vamos a hacer desde Salta como seguramente Fuerza Patria lo va a hacer desde cada una de las provincias porque tenemos que construir un proyecto nacional que garantice derechos, que garantice futuro y fundamentalmente que devuelva la esperanza a los argentinos”

También aseguró que “Fuerza Patria quiere darle un canal de expresión a esa mayoría de los salteños que queremos parar el ajuste, que queremos evitar que sigan castigando a los trabajadores, a los jubilados, a los discapacitados y a los enfermos oncológicos”.

Finalmente consideró que lo primero “es garantizar que este frente tenga la posibilidad de representar a los salteños, que Fuerza Patria pueda representar a cada uno de los salteños y plantear desde ahí una expresión que no solo frene el ajuste, sino que garantice un futuro que hoy nos están negando”.