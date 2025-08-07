Pamela Calletti: “Respetamos al gobierno, pero le ponemos límites”

En el marco de las definiciones políticas que atraviesa la política hoy con el cierre de las alianzas, la diputada provincial Pamela Calletti ratificó en Sin Vueltas, su pertenencia al frente que acompaña al gobernador Gustavo Sáenz, aunque advirtió que su compromiso es, ante todo, con los intereses de Salta y sus ciudadanos.

“Siempre, dentro del frente del gobernador, abogué por la unidad. Por buscar la unidad de todos aquellos que queremos enfrentar estas políticas crueles del gobierno nacional, pero entendiendo que la Argentina no se construye haciendo caer un gobierno nacional, ni mucho menos. Tenemos que defender la gobernabilidad del territorio provincial. Para eso hay un gobierno que yo no voté ni votaría, pero que votaron los argentinos y que respetamos y al que le ponemos límites”, afirmó.

Calletti reconoció que alcanzar esa unidad no es sencillo, aunque sostuvo que todavía hay tiempo para seguir trabajando. “La verdad es que es muy difícil lograr esa unidad. De todos modos, tenemos horas para seguir trabajándolo en este frente. Siempre dije que hay que poner el proyecto de provincia y de país antes que la candidatura en sí misma. Por eso, cuando me preguntan si voy a renovar, yo no lo sé; lo sabremos mucho más adelante” afirmó en relación a las candidaturas.

En esa línea, la legisladora hizo hincapié en que la defensa de Salta debe estar por encima de cualquier alineamiento partidario nacional.

“Lo primero es quiénes estamos dispuestos a plantar bandera frente al Gobierno Nacional y buscamos una provincia que sea para Salta y los salteños. No como pasó con un diputado de Unión por la Patria que tuvo que votar en contra del tabaco, siendo Salta una provincia tabacalera, porque así lo ordenó el partido político nacional en ese momento. Primero Salta, primero los salteños, sea de un lado o del otro, como les pasa a los libertarios que no se entiende el ingreso de la UNSa y votan en contra de la UNSa” cuestionó.

Calletti remarcó que la representación política debe estar alineada con los intereses de la provincia. “Los senadores representan a las provincias, los diputados al pueblo de las provincias. Quienes estemos en ese esquema y desde esa visión queramos ponerle límites a un gobierno nacional, estamos dispuestos a poder trabajar” finalizó.