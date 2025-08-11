Diputados piden a sus pares de Nación defender a jubilados y discapacitados en el Congreso

En medio del debate que tiene lugar en el Congreso y en el Poder Ejecutivo por la sanción y la continuidad o veto de las leyes de Jubilaciones y de Discapacidad, la cuestión llega al ámbito legislativo de Salta, con un pedido para que dichas normativas no queden truncan, velándose por aquellos a quienes impacta.

Ocurre que, dentro de la orden de temas previstos a tratar este martes en una nueva sesión ordinaria, Diputados podría tratar y debatir un proyecto, encomendando a los legisladores nacionales por Salta en el parlamento argentino que resguarden tanto las jubilaciones como la emergencia en discapacidad.

¿De qué trata esto? De un proyecto de declaración mediante el cual los Diputados “verían con agrados que los Legisladores Nacionales por Salta actúen en defensa de los tres Proyectos de Ley aprobados por el Congreso Nacional; vetados por Decreto Nacional N° 534/2025”, reza el mismo.

Dicha actuación que se requiere de los representantes de Salta en el Congreso es con el fin de “insistir en resguardar el incremento a las jubilaciones y pensiones; continuar la vigencia de la moratoria previsional y declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad”.

Este pedido surge del bloque de diputados Gustavo Sáenz Conducción y cuenta con el respaldo de casi una treintena de miembros de la Cámara Baja de la Legislatura salteña, requiriendo así que sus pares de Nación no acompañen el veto, pensando en jubilados y discapacitados por igual.