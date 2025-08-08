El 70% de los jubilados en Salta vive con la mínima: $350.000

La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió en Sin Vueltas que la situación económica de los jubilados salteños es crítica: alrededor del 70% percibe la jubilación mínima en la provincia de Salta, que hoy es de $350.000, monto que, según afirmó, debería ser prácticamente el doble para garantizar un ingreso digno.

Toyos explicó que, para mejorar el poder adquisitivo de los haberes, la fórmula de movilidad ideal sería una combinación equitativa entre el índice salarial (RIPTE) y el índice de inflación (IPC). “Lo ideal sería un índice combinado, 50% RIPTE y 50% IPC. Cuando uno baja, el otro sube, y eso equilibra. La jubilación busca mantener el poder adquisitivo y ser sustitutiva del salario: si antes podías comprar 10 kilos de asado, en 10 años deberías poder comprar la misma cantidad”, señaló.

La especialista cuestionó la manipulación de los indicadores oficiales: “El RIPTE está tocado: se publica fuera de término, no incluye sumas no remunerativas, a quienes tienen pluriempleo ni a quienes superan el haber máximo. Y en este país, cuando un índice empieza a dar bien, lo cambian. Si se hubiera mantenido la ley de Macri, que era 70% IPC y 30% RIPTE, hoy estaríamos un poco mejor”.

Toyos también sostuvo que la jubilación mínima debería rondar los $700.000 si se aplicara el índice de movilidad utilizado en el fallo Caliva, en Salta. “Hay que corregir otro componente: la Prestación Básica Universal (PBU). Es uno de los tres elementos de la jubilación y está congelada desde hace años. La Corte ya dijo que debe actualizarse. Si eso se hiciera, el ingreso de los jubilados subiría notablemente”.

Finalmente, precisó que en Salta hay alrededor de 160.000 jubilados, y que, siguiendo el promedio nacional, siete de cada diez cobran la mínima. “Son $350.000 para vivir, una cifra muy por debajo de lo necesario para cubrir medicamentos, alimentación y servicios básicos” concluyó.