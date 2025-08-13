En los últimos 3 meses, ingresaron casi $700 millones al municipio por multas de tránsito

Según una cifra que se desprende de un informe del Tribunal de Faltas, entre abril y junio de este año, la Municipalidad de Salta recaudó casi $700 millones en concepto de multas de tránsito, esto de la mano de las casi 29.500 actas de infracción que se labraron, de las cuales se abonaron cerca de 12.300.

El informe, que fue enviado al Concejo Deliberante a través del expediente 82-045186-TF-2025, sugiere que la cantidad de actas registradas —un total de 29.440— es parte de un porcentaje significativo de infracciones captadas por las cámaras de seguridad. El monto exacto de lo recaudado por multas de tránsito fue de 699.864.000 pesos.

Una particularidad que se desprende del análisis es la diferencia entre las 29.440 actas ingresadas en los cinco juzgados y las 12.390 que fueron pagadas. En el mismo lapso, la cantidad de sentencias dictadas fue de 24.837, lo que evidencia una dinámica compleja en la gestión de las infracciones.

Esta discrepancia puede deberse a que una gran parte de las multas son recurridas por los infractores. Es importante recordar que, a menos que se opte por el pago voluntario, toda infracción requiere una decisión del juez de faltas para determinar el monto final. La cifra total de sentencias podría incluir casos de meses anteriores que se resolvieron en este trimestre.

Además de las multas de tránsito, el informe detalla la recaudación de otras áreas del municipio. En el mismo período, se obtuvieron 66.900.000 pesos por multas de Control Comercial, 52.900.000 pesos por Medio Ambiente y 7.470.000 pesos por Obras Públicas.

Tal como recordó el medio Carta Urbana, el envío de este informe al Concejo Deliberante cumple con la normativa establecida en 2018, que obliga a los Jueces Administrativos de Faltas a informar trimestralmente sobre la cantidad y naturaleza de las contravenciones, el estado de las causas y el monto estimado de las multas aplicadas.