Se oficializó la exclusión de Pablo López del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta resolvió semanas atrás excluir de su banca al concejal Pablo Emanuel López por la causal de incapacidad moral sobreviniente, en el marco de un proceso disciplinario iniciado a raíz de una denuncia penal en su contra.

La decisión se tomó tras la actuación de la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, que intervino luego de que trascendieran públicamente hechos que involucran al edil y que son investigados por la Justicia. La causa penal, según informó la Fiscalía, refiere a violencia psicológica, física, económica y sexual, con medidas cautelares de prohibición de acercamiento dictadas en favor de la víctima.

Durante el proceso, el concejal presentó su renuncia alegando hostigamiento y persecución política, pero la misma fue rechazada por el cuerpo en una sesión especial el 23 de julio. Posteriormente, fue citado en dos oportunidades para ejercer su defensa, presentando finalmente un descargo por escrito el 31 de julio, sin aportar pruebas ni explicaciones sobre los hechos que se le atribuyen.

En su resolución, el Concejo consideró que López tuvo amplias oportunidades para realizar un descargo concreto, pero que incurrió en una negativa genérica y no presentó elementos que refutaran las acusaciones. Asimismo, rechazó la recusación que el edil había planteado contra todos los miembros de la comisión, calificándola de improcedente.

La medida fue adoptada en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 183 de la Constitución Provincial y el artículo 19 de la Carta Municipal. Además, se dispuso remitir copia de la resolución al Tribunal Electoral de la provincia para que determine quién será el reemplazante de López en la banca.

Este miércoles la decisión del cuerpo se oficializó mediante la publicación en el boletín oficial de la Municipalidad de Salta.