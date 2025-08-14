Atacó a su expareja, fue condenado pero no irá preso

Un hombre de 40 años fue condenado a seis meses de prisión en ejecución condicional tras ser encontrado culpable de agredir a su expareja, en hechos ocurridos en octubre de 2023 en la ciudad de Salta.

Según consta en la causa, la víctima circulaba en su motocicleta cuando el hombre la interceptó y le pidió que lo llevara hasta su domicilio. Al llegar, el hombre la atacó: la golpeó en el rostro, la sujetó de los brazos, la arrojó al suelo y la arrastró del cabello. La intervención del hermano del acusado permitió que la mujer lograra escapar.

Un mes después, la denunciante presentó una segunda denuncia porque el imputado se había acercado a ella en la vía pública, a pesar de existir medidas judiciales que le prohibían hacerlo.

En el marco de un juicio abreviado, el juez Leonardo Feans condenó al hombre por lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y mediadas por violencia de género. Además, se le impusieron reglas de conducta por dos años: abstenerse de consumir drogas o alcohol en exceso, no acercarse ni contactar a la víctima y no ejercer ningún acto de violencia en su contra.

Por otro lado, el acusado fue sobreseído del delito de desobediencia judicial, ya que el encuentro con la mujer se consideró casual y sin intención de infringir la medida.