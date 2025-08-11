Avanza la causa contra Alberto Fernández por violencia de género: La fiscalía pedirá la elevación a juicio oral

La causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, denunciado por Fabiola Yañez, avanza hacia la etapa final, con el fiscal Ramiro González trabajando en la elevación a juicio oral. El caso involucra las acusaciones de "lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género", "lesiones graves" y "amenazas coactivas" contra la ex primera dama, con quien Fernández mantuvo una relación desde 2016 hasta mediados de 2024.

En abril, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del exmandatario por los cargos mencionados. Tras un proceso que se extendió por un año, la fiscalía solicitó la opinión de las partes involucradas. Fabiola Yañez presentó un escrito en el que solicitó una pena de 12 años de prisión para Fernández, además de rechazar cualquier tipo de compensación mediante probation.

La investigación determinó que durante su relación, Fernández ejerció un "contexto de violencia de género" caracterizado por una "desigualdad de poder" y un patrón de violencia habitual, que incluyó tanto agresiones psicológicas como físicas. El fallo, que confirmó el procesamiento, señaló que los hechos ocurrieron en un ambiente de aislamiento forzado dentro de la Quinta de Olivos, donde Fernández ejercía un control total sobre la víctima. Los jueces destacaron que la situación de vulnerabilidad de Yañez era conocida por Fernández desde el comienzo de su relación.

La defensa de Fernández intentó ganar tiempo con una serie de planteos, solicitando nuevas medidas de prueba. Sin embargo, el juez Julián Ercolini rechazó todos los planteos de la defensa, subrayando que el proceso avanzaba hacia la instancia del juicio oral, donde el derecho de defensa tendría un marco más amplio. En febrero de este año, Ercolini había dispuesto el procesamiento de Fernández, el embargo de sus bienes por diez millones de pesos y una restricción que le prohibió acercarse a menos de 500 metros de Yañez.

En su defensa, Fernández apeló el procesamiento, rechazando todas las acusaciones y pidiendo su sobreseimiento. Alegó que las pruebas eran indirectas y basadas en interpretaciones subjetivas, argumentando que los chats presentados como evidencia no fueron extraídos directamente de su dispositivo. A pesar de sus argumentos, la investigación continúa avanzando hacia el juicio oral.