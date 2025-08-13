Absolvieron al ex concejal “Pitu” Colque en causa por violencia de género

El ex edil de Salta Independiente, Ricardo “Pitu” Colque, fue absuelto por la Sala IV del Tribunal de Impugnación, que revocó la condena de seis meses de prisión condicional que había recibido en 2024 por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género.

La decisión fue tomada por los jueces Federico Armiñana Dohorman y Ezequiel Molinati, quienes dieron lugar a la apelación de la defensa y resolvieron absolverlo “por el beneficio de la duda”, al considerar que la sentencia original no se sustentaba en elementos de certeza.

El caso

El hecho que originó la causa ocurrió el 13 de agosto de 2022 en barrio El Casino. Según la investigación de la fiscal de Violencia de Género, Liliana Jorge, Colque y su pareja discutieron por una presunta infidelidad.

La mujer lo acusó de revisar su celular y exigirle que se bajara los pantalones en la vía pública. Ella huyó y llamó al 911, relatando además un episodio anterior, en julio de ese año, en el que habría sido agredida físicamente.

Si bien la mujer contó estos hechos, nunca radicó denuncia formal, argumentando que Colque era concejal. La fiscalía llevó el caso a juicio apoyándose en testimonios de vecinos, policías y familiares, pero sin certificado médico de lesiones.

En mayo de 2024, el juez Pablo Farah lo declaró culpable y lo condenó a prisión condicional. La defensa, a cargo de los abogados José Héctor Isa y Rolando Daniel Lugones, apeló señalando debilidad probatoria y cuestionando la legitimidad del proceso iniciado sin denuncia formal de la presunta víctima.

Fallo absolutorio

Tras revisar la sentencia, la apelación y el dictamen fiscal, los camaristas concluyeron que la condena no estaba debidamente fundada y absolvieron al ex concejal.

Colque, que había denunciado sufrir “una condena social y mediática” además de la judicial, dijo que el proceso afectó su carrera, sus oportunidades laborales, su salud mental y la vida de su familia.