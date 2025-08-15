Desesperado pedido de ayuda, una abuela y su hijo perdieron todo en un incendio: "Ayer no comimos"

El 1° de Agosto será un día que para los salteños quedará como uno de los más trágicos producto del viento zonda que azotó y causó daños en distintos puntos, como fue lo ocurrido en B° 20 de Junio de muchas familias perdieron todo en un incendio de gran magnitud, pero también hubo otros casos aislados como fue en B° Catañares, donde un departamento ubicado dentro de un block se prendió fuego y si bien sus moradores sobrevivieron, hoy buscan ayuda de la gente para poder subsistir.

José Faciano, aún muy consternado por lo que le tocó vivir ese día y las consecuencias que enfrenta hoy con su madre. "La casa quedó destrozada, el departamento casi inhabilitado porque el cielorraso la losa cedió, la habitación que teníamos para ella y para mí quedó inutilizada, tuvimos que armar el comedor como una zona de piezas y bueno no tenemos medios para poder afrontar un alquiler ni remedios ni nada, ella se encuentra enferma. Perdimos todas las cosas".

El hombre manifestó la gravedad de la situación por Multivisión. "Quizás uno dice son cosas materiales pero con mucho sacrificio uno la logró conseguir y no sé si la lograremos levantar de vuelta, el techo puede ceder en cualquier momento, el baño lo tenemos pero está casi inhabilitado porque no circula el agua mucho, el gas lo tenemos a media, la luz se hizo una conexión por fuera".

Estos días fueron contenidos en el hospital pero tuvieron que volver a su realidad "Estuvmos en el hospital nos atendieron bien pero nos liberaron porque no nos podían tener más tiempo y como no tenemos donde ir tuvimos que volver al domicilio, sigue habiendo escombro, monóxido y tengo a mi madre que tiene 83 años y no puede estar mucho tiempo aquí por l monóxido que hay, no sé que hacer porque nos encontramos sin nada".

Agradeció que vecinos le acercaron comida de día y de noche."Lo que tenemos puesto es lo que tenemos, no tenemos ropa de abrigo, tenemos una sola frazada para cada cama, ayer no comimos nada, hoy nos trajeron unas naranja, un vasito de yogurt".

Cuando regresaron del hospital y gracias a la ayuda de una familia, pudieron acomodarse en el comedor. "Estamos viviendo en el comedor, pusimos dos camas porque no habia donde más ir. Ella cobró el 27 y perdió todo el sueldo y los documentos en el incendio".

La mujer de 83 años padece sindróme vertiginoso e hipotiroidismo por lo que requiere tomar medicación para ambas patologías, levotiroxina 50 mg por 50 comprimidos, además de clonagin 2 miligramos para el sindróme.

A ambos les urge ropa de abrigo porque deben vivir con la casa ventilada y pasan mucho frío. Alimentos, ropa de cama, frazadas, una silla de rueda o andador, una chata y todo lo que puedan.

Quienes quieran ayudar a José y su mamá pueden acercarse a B° Castañares Block A Departamento 7 grupo 234 o contactarse con el joven al celular 3874651527. O bien donar el dinero que puedan a el Alias: Ficha.concedo.telas a nombre de Eleuteria Díaz.