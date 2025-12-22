“En la calle también es Navidad”: Campaña solidaria para personas en situación de calle

La Asociación Hermanos en la Calle lanzó una campaña solidaria de Navidad con el objetivo de acompañar a personas en situación de calle y ayudarles a vivir estas fiestas de una manera diferente. La iniciativa busca reunir donaciones para armar bolsones navideños que serán entregados en los recorridos habituales que realiza la organización.

"Siempre los estamos acompañando y, como parte de ese acompañamiento, queremos regalarles una Navidad diferente”

Miguel López Mena, presidente de la asociación, explicó a Multivisión que el trabajo que realizan es constante durante todo el año. “Para los que no nos conocen, somos una asociación que visita a personas en situación de calle todos los viernes. Siempre los estamos acompañando y, como parte de ese acompañamiento, queremos regalarles una Navidad diferente”, señaló.

En ese sentido, remarcó que muchas veces se asocia la Navidad con reuniones familiares, comidas y regalos, algo que está lejos de la realidad que viven quienes no tienen un hogar. “Nuestros hermanos en situación de calle no tienen ninguna de estas cosas. No tienen una familia con la que estén viviendo, no pueden hacer una fiesta ni tener grandes comidas o regalos”, indicó.

Bajo el lema “En la calle también es Navidad”, la asociación busca armar al menos 100 bolsones con productos navideños como budines, pan dulce, turrones, garrapiñadas y golosinas. “Visitamos entre 80 y 90 personas todos los viernes, por eso la idea es llegar a esa cantidad y poder entregar los bolsones el próximo viernes 26 de diciembre, cuando salgamos como siempre”, explicó Miguel.

Las personas que deseen colaborar pueden acercar donaciones a distintos puntos de la ciudad, entre ellos una parroquia, dos gimnasios y una librería, cuyas direcciones son informadas por la asociación. También se reciben aportes económicos a través del alias hermanosenlacalle o comunicándose al 3874023630.

"Lo principal es el cariño, mostrarles que son importantes, que se los respeta y se los valora"

Miguel destacó que la tarea de la organización va más allá de la asistencia material. “No es solamente acercar una bandeja de comida, ropa, zapatillas, jabón o shampoo. Lo principal es el cariño, mostrarles que son importantes, que se los respeta y se los valora. Muchos de ellos sienten que la gente los discrimina o los mira mal”, expresó.

Finalmente, explicó que el objetivo es trabajar desde una promoción integral. “No buscamos solo asistir, sino ayudar a superar las situaciones que viven. Si hay ruptura de lazos familiares, tratamos de acercarlos nuevamente. Algunos tienen casa, pero se fueron por distintas situaciones”, concluyó.