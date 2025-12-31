Edgardo hace una rifa para su tratamiento de enero: Mirá como podés colaborar

Edgardo hace una rifa para su tratamiento de enero: Mirá como podés colaborarSolidaridad31/12/2025
A más de un año del terrible siniestro vial que cambió para siempre su vida y la de su familia, hoy Edgardo lucha por salir adelante, con su tratamiento para adaptarse a sus nuevas prótesis y poder caminar.
Para que esto siga siendo posible lleva adelante una rifa solidaria y llama a los salteños a participar de la misma.
El número tiene un valor de $8.000 y la rifa tiene como primer premio $150.000, segundo $100.000 y tercero $50.000. Para poder participar deben comunicarse al 3873070718.
El progreso de Edgardo y sus ganas de trabajar
Tras perder sus dos piernas en un accidente perpetuado por un conductor alcoholizado, Edgardo realizó todos los tratamientos posibles para volver a caminar, así logró su primer progreso manejando las prótesis cortas pasando a unas más altas que cuentan con rodillas y un mecanismo más desafiante: “Lo estoy afrontando bastante bien creo yo” dijo a El Once TV.
Su deseo por volver a trabajar también está latente y con muchas esperanzas, en carpas, carnaval y corsos como una posibilidad, pero con la apuesta puesta en una entrevista de trabajo el próximo lunes.
“Estamos viendo que vamos a hacer, pero sí comenzar el 2026 con todo” finalizó.