Edgardo hace una rifa para su tratamiento de enero: Mirá como podés colaborar

Solidaridad31/12/2025
edgardoo

A más de un año del terrible siniestro vial que cambió para siempre su vida y la de su familia, hoy Edgardo lucha por salir adelante, con su tratamiento para adaptarse a sus nuevas prótesis y poder caminar. 

Para que esto siga siendo posible lleva adelante una rifa solidaria y llama a los salteños a participar de la misma. 

Edgardo ProtesisEdgardo, con sus nuevas prótesis: “Sentí vértigo porque me sentí alto”

El número tiene un valor de $8.000 y la rifa tiene como primer premio $150.000, segundo $100.000 y tercero $50.000. Para poder participar deben comunicarse al 3873070718

El progreso de Edgardo y sus ganas de trabajar

Tras perder sus dos piernas en un accidente perpetuado por un conductor alcoholizado, Edgardo realizó todos los tratamientos posibles para volver a caminar, así logró su primer progreso manejando las prótesis cortas pasando a unas más altas que cuentan con rodillas y un mecanismo más desafiante: “Lo estoy afrontando bastante bien creo yo” dijo a El Once TV. 

Su deseo por volver a trabajar también está latente y con muchas esperanzas, en carpas, carnaval y corsos como una posibilidad, pero con la apuesta puesta en una entrevista de trabajo el próximo lunes. 

“Estamos viendo que vamos a hacer, pero sí comenzar el 2026 con todo” finalizó. 

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día