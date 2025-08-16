Nuevo plazo para finalizar el cursado de "Creando Capacidades Locales"

La Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y Mutualidades informa que se extendió el plazo para que los estudiantes puedan finalizar su capacitación en “Creando Capacidades Locales”. La nueva fecha es el lunes 18 de agosto.

Es importante recordar que se trata de un sitio web de e-learning, que pertenece a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento de Nación. En ese marco, Salta tiene 10 trayectos específicos propios.

Las formaciones diseñadas para nuestra provincia fueron: Herramientas para la inserción laboral, Ventas y atención al cliente, herramientas básicas digitales, Desarrollador Frontend Jr. y Desarrollador Backend Jr., Asistente técnico en IA Generativa y Machile Learning, Operador Jr. en gestión de datos con IA, Fundamentos del desarrollo emprendedor, Desarrollo de habilidades para emprendedores, Aspectos normativos y productivos para emprendimientos alimenticios.

Los alumnos obtendrán certificaciones, y gracias a los espacios de consulta, se establecen vínculos con profesores y mentores, que pueden resultar en una conexión de oportunidades de trabajo.

La plataforma se encuentra en: http://argentina.gob.ar/capacitar.