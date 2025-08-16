Domingo y lunes con fútbol en CNN Salta

Este domingo desde las 16:30, todo el equipo de El Show del Fútbol, te llevará por la 94.7mhz el encuentro de Juventud Antoniana y San Martín de Formosa por una nueva fecha del torneo.

Los Santos buscan el ascenso y lo vivis por CNN Salta con los relatos de Ariel Vesga y los comentarios del Profe Roberto Gramajo. Mientras que Tania Fernández te contará todo lo que sucede en la zona baja del Martearena.

El lunes desde las 15:15, con los relatos de Sebastián Suárez y los comentarios de Sebastián Domínguez, vas a vivir el encuentro entre Central Norte que visita a Nueva Chicago.