Bloqueo en Ruta 9: Estudiantes forman “alfombra humana” en protesta

Desde la medianoche del jueves, estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Indígena Boliviana Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas “Apiaguaiki Tüpa” mantuvieron un corte total en la ruta nacional 9, a la altura de Boyuibe.

En horas de la tarde, los manifestantes se tendieron sobre el asfalto formando una “alfombra humana” que impidió completamente el tránsito, generando largas filas de vehículos en ambos sentidos.

La protesta exige la intervención del Ministerio de Educación ante presuntas irregularidades administrativas atribuidas a la rectora Leny Cacharana Guasania, incluyendo denuncias por incumplimiento de deberes y deficiencias en la gestión académica y financiera.

Los manifestantes han convocado a una reunión en el lugar con autoridades y organizaciones indígenas para buscar una salida al conflicto.