Fin de semana sin víctimas en siniestros viales y con 185 conductores alcoholizados

En el marco de los operativos realizados por la Dirección General de Seguridad Vial de Salta, se controlaron más de 9.600 vehículos de los cuales, 185 conductores fueron infraccionados por presentar alcohol en sangre.

Durante el operativo se infraccionaron por la ley nacional de Tránsito a más de 1.300 conductores, informó el Comisario Cristian Aguilera jefe de prensa de la Policía de Salta a InformateSalta.

Destacó que durante el fin de semana no se registraron víctimas en siniestros viales, pero si informó sobre lo ocurrido el viernes en la madrugada con la muerte de una mujer que circulaba por RN 50 altura kilometro 22 quien fue colisionada por un vehículo.

En lo que va de agosto se registraron 3 personas fallecidas, con un acumulado anual de 73 victimas fatales de siniestro vial en Salta.

Encuentros deportivos

El fin de semana tuvo dos encuentros deportivos que requirieron la intervención policial, por un lado, el viernes en el estadio Michel Torino se disputó el partido de Gimnasia y Tiro con más de 4.000 simpatizantes, que requirió la presencia de 300 policías resultando 8 personas demoradas en los ingresos.

Por otro lado, el domingo, disputó su encuentro Central Norte en el estadio Martearena con 4.700 simpatizantes presentes y 300 policías afectados. En el encuentro se registró un incidente que fue controlado por los afectivos sin contar con personas lesionadas. En el ingreso al estadio 21 personas fueron demoradas por infracciones a la ley de estupefacientes y de eventos deportivos.