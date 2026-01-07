Demoras en la Ruta Nacional 68: Volcó una camioneta que trasladaba un caballo

Durante la mañana de este miércoles se registraron demoras en la circulación sobre la Ruta Nacional 68, a la altura del kilómetro 138, como consecuencia del vuelco de una camioneta con acoplado.

De acuerdo a la información oficial, el vehículo transportaba un caballo y el siniestro se produjo sin la participación de otros rodados, por lo que no se reportaron colisiones ni personas lesionadas.

A raíz del vuelco, el tránsito quedó parcialmente interrumpido, generando demoras mientras se llevan adelante las tareas para retirar la camioneta y el acoplado de la calzada y normalizar la circulación.

Se recomienda a los conductores transitar con extrema precaución por la zona y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.