Embistió a dos jóvenes y su familia agredió con cuchillos a todos, piden se hagan cargo

El día 31 de Diciembre, Néstor y su amigo fueron embestidos mientras dialogaban en la vereda, justo en la intersección de la manzanada 306, por un conductor que aparentemente perdió el control del rodado. Ambos resultaron seriamente lesionados y hoy piden justicia pero también que se haga cargo de los gastos que deberán afrontar ambos.

Néstor, uno de los lesionados y que hoy pudo ser dado de alta, contó: "Estabamos sentados compartiendo con mi vecino, miro para el costado y no nos dio tiempo a nada. Me agarró la pierna pero a mi amigo lo dejó bajo las ruedas".

Pero lo más lamentableb vino a los pocos minutos del siniestro: "Vinieron los familiares del hombre del auto, creo que viven a la vuelta y lo único que hicieron es llevarse al auto. La hermana vino con cuchillo, agredieron a mi sobrina y a mi hermana le hincaron el dedo" relató por Multivisión Federal.

La otra víctima o lesionado es un vecino, que tiene múltiples fractruras en las piernas y se encuentra en cuidado intensivos.

El hombre contó que fue dado de alta pero: "Tengo una placa abajo porque tengo abierto el dedo, tengo sangre coagulada, no puedo caminar, tengo que comprar bota, medicamentos, tengo que estar un mes. Encima tengo que estar encerrado porque las hermanas pasan agrediendo, ayer pasaron tiraron piedras a mi auto".

Lorena, suegra del otro joven aún hospitalizado aseguró : "ellos en ningún momento quisieron ayudar, vinieron a agredir, agredieron con cuchillos, palos, no se preocuparon por el conductor ni por los lesionados. Mi yerno quedó bajo el auto, los vecinos ayudaron a sacarlo, a ponerle un cinto para que no se desangre, porque se desangraba de las piernas".

Contó además sobre el conductor que: "Bajo así como que estuviera borracho, perdido, lo subieron a la ambulancia en camilla pero no tenía nada, bajó caminando, no lo detuvieron. La policia lo resguardó para que no le hicieran nada".

Agregó que según vecinos el chico tiene problemas de adicciones y que nadie se está haciendo cargo de nada: "Mi ihija fue a ver su marido y a ver los papeles, el auto no tiene seguro. En ningún momento se comunicaron, hicieron denunicas contra nosotros porque dice que los agredimos. Ellos vinieron con cuchillos y palos".