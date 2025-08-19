Con solo 18 años, Mastantuono debutó en el Real Madrid

Franco Mastantuono hizo su debut absoluto con el Real Madrid, en el duelo que se llevó a cabo este martes ante Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu por la primera fecha de LaLiga de España. El ex River ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo por Brahim Díaz mientras el conjunto blanco ganaba por 1-0.

En cuestión de minutos, Franco tomó contacto con la pelota y participó activamente de las jugadas de ataque del Merengue. Incluso, se hizo cargo de las ejecuciones de los tiros de esquina y casi logra su primera asistencia.

Cerca del final, el exjugador del Millonario tuvo una ocasión clara para aumentar la ventaja del conjunto de Xabi Alonso pero su disparo fue detenido por el arquero rival. Fue uno de los tantos destellos que mostró el juvenil este martes en su estreno, a la espera de poder sumar rodaje y adaptarse a sus nuevos compañeros.

Segundos antes de ingresar el campo de juego, el argentino tuvo una ovación por parte de los hinchas locales, al grito de “Franco, Franco”. Los fanáticos se ilusionan con el refuerzo que acaba de llegar a la institución.

En la previa del encuentro, el entrenador Xabi Alonso había confirmado que Mastantuono iba a disputar algunos minutos en la jornada inaugural del certamen. "Va a aportar calidad y energía, es comprometido. Defensivamente tiene buen impulso, en el poco tiempo he visto que tiene ese espíritu argentino, guerrero y luego que tiene calidad", dijo el DT.

La joya de argentina había sido presentado en el Merengue el día de su cumpleaños, el pasado jueves 14 de agosto, y se entrenó con normalidad durante la semana para preparar su estreno. Finalmente se dio.