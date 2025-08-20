Pizarras que confunden: La nafta sigue subiendo y sorprende a los conductores en Salta

Otra vez, la redacción de noticias de InformateSalta aborda los precios locos que hay en las pizarras de las estaciones de servicios, con los precios que suben constantemente y, de forma repentina, presentan una baja, generando confusión total a conductores como a bolsillos.

No fue hasta hace un par de días que la novedad era un incremento más en los valores del combustible, que en el transcurso de agosto, aumentó casi $50 en la súper, mientras que en tan solo un mes y medio, lo hizo a $80.

Para cortar esta semana, ¿hubo otra suba? ¿Todo sigue estable? ¿O todo volvió a cambiar? Penosamente, hay que hablar de pizarras que siguen asustando al bolsillo, con números más altos de los que inició la semana.

Tal lo pudo comprobar el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ-, estaciones como las de YPF ya muestra que la nafta súper ahora cotizaba a $1407, distante de los $1397 que valía hasta hace pocas horas. En cuanto a la Infinia, de $1614 ahora está $1625 y, para los que cargan Diesel 500, hay que despedirse de los $1443 por litro, pagando ahora $1463.