¡Sorpresa! La nafta bajó en YPF, ¿qué está pasando?

Sociedad12/08/2025
naftas

Aumentos y descensos en los precios de los combustibles se registraron en los últimos días en los surtidores de YPF, algo que se viene evidenciando hace tres semanas. 

Estas variaciones responden a una estrategia comercial de la petrolera estatal, ya que el cambio en las pizarras de precios se debe a la búsqueda de adecuarse de manera más rápida y dinámica a los cambios de mercado, rompiendo así con la política comercial tradicional de esquema de aumentos.

Los precios hasta el 11 de agosto se traducían en: nafta Súper $1.406, Infinia $1.613, Infinia Diésel $1.612 y Diésel 500 $1.452

Mientras que los precios desde este martes, según FM Aries, bajaron de la siguiente manera: nafta Súper $1.382, Infinia $1.593, Infinia Diésel $1.595 y Diésel 500 $1.425. 

