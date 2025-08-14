Empresario sostuvo que ARCA es dueña de numerosas estaciones de servicio

El empresario Alejandro Martorell afirmó en el stream de Que Pasa Salta, que ARCA es dueña de muchas estaciones de servicio y denunció la fuerte carga impositiva que golpea a los empresarios del rubro.

"El nivel de impuestos está entre el 65% y el 68%. Todo lo que facturamos desde el primero de enero hasta el 18 de agosto son impuestos", sostuvo Martorell. Ante esta situación, expresó que el sector está en crisis con una baja importante en las ventas y un desplome en el consumo de GNC.

"El consumo de GNC ha caído muchísimo. La gente se ajusta y este es uno de los gastos que ajusta. No es sostenible por mucho tiempo más", advirtió.

Ante esta situación de crisis, avizoró que se pueden llegar a cerrar varias estaciones de servicio. La presión tributaria y la caída del consumo se combinan para poner en jaque al sector de expendio de combustibles, clave para el transporte y la economía local.