En lo que va de agosto, la Nafta Súper aumentó casi $50

El aumento y baja en los precios de los combustibles es tan vertiginoso como una montaña rusa, donde el precio sube y desciende en un mismo día.

El móvil de CNN Radio Salta se acercó nuevamente a la estación de servicio YPF Jacarandá, en la cual ya se nota un aumento de nafta a 10 días del ultimo incremento.

La Nafta Súper cerró el mes de julio con $1.346, llegando el primer aumento en agosto a los $1.351, mientras que el 8 de agosto la suba dejó el precio de este combustible en $1.378. Pero atención, que no pasaron ni dos semanas y el precio aumento más de $10, alcanzando la cifra de $1.397.

Esto indica que en lo que va de agosto la Nafta Súper vio un aumento cercano a los $50 y en un mes y medio uno alcanzando los $80.

Precios hoy: