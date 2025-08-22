Una mujer mayor perdió la vida tras un incendio en su vivienda en Mosconi

Vecinos de General Mosconi no pueden salir de su dolor, ya que una querida vecina perdió la vida tras incendiarse su vivienda.

La víctima, una mujer de 80 años aproximadamente, estaba dentro de la vivienda junto a su pareja, cuando pasadas las 9 de la mañana del jueves un incendio consumió su hogar.

Por el siniestro, la mujer habría perdido la vida, ya que según trascendió, informó FM Profesional, se encontraba dentro de la vivienda cuando las llamas empezaron a propagarse.

Si bien señalaron algunos testigos que el fuego comenzó a partir de una densa nube negra que emanaba de la vivienda, todavía se desconoce las causas que provocaron el foco ígneo.

La hija de la víctima, que habita la casa contigua se encuentra consternada por lo ocurrido al igual que todos los vecinos, varios de los cuales se descompensaron por la magnitud del siniestro.