Incendio de pastizales en Av. Paraguay: Habría sido intencional

Hay una alerta por vientos fuertes en la provincia que rige por lo menos hasta la tarde de hoy. Desde Defensa Civil y Bomberos, pidieron extremar precauciones debido a la alta probabilidad de incendios que existe.

En ese marco, un hombre habría sido el culpable de un incendio de pastizales sobre avenida Paraguay a la altura de barrio Casino. Vecinos declararon que el hombre se acercó, hizo un montículo de pasto y habría iniciado el fuego.

Bomberos debieron trabajar en la zona para apagar el fuego y no llegue a las viviendas cercanas.