Robo en zona macrocentro: Una mujer fue detenida tras robar durante un evento

Robo en zona macrocentro: Una mujer fue detenida tras robar durante un eventoPoliciales24/08/2025InformateSalta
Imagen ilustrativa.
Ocurrió ayer al mediodía en el macrocentro. Recuperaron dinero y un celular sustraído. Intervino la Fiscalía Penal 5.
Policías del Departamento de Seguridad Urbana demoraron ayer a una mujer tras una alerta al Sistema de Emergencias 911 por la sustracción de elementos personales durante un evento privado que se desarrollaba en calle Mendoza al 900.
En ese contexto, se recuperaron dinero y un celular, los cuales fueron posteriormente entregados a sus propietarios.
Intervino la Fiscalía Penal 5.
