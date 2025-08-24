Robo en zona macrocentro: Una mujer fue detenida tras robar durante un evento

Policiales24/08/2025InformateSaltaInformateSalta
madre detenida
Imagen ilustrativa.

Ocurrió ayer al mediodía en el macrocentro. Recuperaron dinero y un celular sustraído. Intervino la Fiscalía Penal 5.

Policías del Departamento de Seguridad Urbana demoraron ayer a una mujer tras una alerta al Sistema de Emergencias 911 por la sustracción de elementos personales durante un evento privado que se desarrollaba en calle Mendoza al 900.

motorobadaRobo de vehículos: Recuperan una motocicleta con pedido de captura y detienen al involucrado

En ese contexto, se recuperaron dinero y un celular, los cuales fueron posteriormente entregados a sus propietarios.

Intervino la Fiscalía Penal 5.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día