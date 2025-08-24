Tensión en zona norte: Desorden en la vía pública culminó con el secuestro de una escopeta

El procedimiento se originó tras un llamado al Sistema de Emergencia 911 por un desorden en la vía pública. Intervino la Fiscalía Penal 1.

Efectivos de Comisaría 11, del barrio 17 de Octubre, realizaron un procedimiento con un demorado y el secuestro de un arma de fuego, tras un hecho de desorden en la vía pública en barrio Juan Pablo II, en la zona norte de la ciudad.

La intervención se dio en el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911.

En ese contexto, un hombre fue puesto a disposición de la Justicia y se secuestró un arma de fuego tipo escopeta.

