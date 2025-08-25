Advierten negligencia humana y robo de cables detrás de incendios en Salta

El pasado viernes, distintas zonas de Salta Capital fueron escenario de incendios que obligaron a un amplio operativo de emergencia.

El subsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Linares, explicó en diálogo con Aries FM: “Nosotros aproximadamente a horas 15 empezamos a recibir alertas en Salta Capital, específicamente en Sauce Alto, en ese contexto ya estaba el 105 y los bomberos. Nuestro apoyo va con quienes prestan ese servicio”.

Si bien no hubo víctimas fatales ni heridos, se desplegó un trabajo conjunto entre el 105, Patrulla Ambiental, Policía y Bomberos Voluntarios, quienes recibieron asistencia con agua y barbijos.

En Villa Los Sauces, el fuego ya estaba controlado al momento de la llegada de los equipos municipales, pero se tomó la decisión de evacuar a 18 menores y dos madres responsables hacia uno de los 14 puntos seguros habilitados en la ciudad.

El operativo también alcanzó a Villa Rebeca y Villa Violeta, donde una vivienda sufrió la pérdida total de la estructura. “Gracias a Dios no tenemos que lamentar víctimas fatales”, destacó Linares, asegurando que el municipio y la provincia trabajan en conjunto para asistir a las familias afectadas.

El funcionario hizo un llamado a la prevención vecinal: “También pasa la responsabilidad de cada vecino de poder mantener los predios con el pasto corto”.

Finalmente, Linares confirmó que el incendio en Villa Los Sauces se originó por “negligencia humana”, en un contexto de consumo y delincuencia vinculado al robo de cables de cobre. Una situación similar habría ocurrido en la zona de San Luis, lo que aún se encuentra bajo investigación.