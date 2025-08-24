Alarma en Campo Quijano: Un nuevo incendio genera una gran cortina de humo y corren peligro varias familias

Un nuevo foco de incendio se registra en la zona de Campo Quijano, a la altura de la ruta antes de llegar a Villa Angélica, generando una densa cortina de humo visible desde varios kilómetros.

Vecinos de la zona registraron el avance de las llamas y compartieron imágenes en redes sociales mientras aguardaban la llegada de los bomberos para controlar el fuego, con mucha desesperación ya que corren peligro muchas casas de la zona.

El viento zonda, las condiciones climáticas adversas y, en algunos casos, la acción intencional de personas, han provocado que durante los últimos días se multipliquen los focos ígneos en distintos sectores del Valle de Lerma y alrededores.

Las autoridades recordaron la importancia de no encender fuego en zonas de riesgo y de dar aviso inmediato al 911 ante cualquier columna de humo o principio de incendio para permitir una respuesta rápida.

Este nuevo siniestro se suma a los cientos de focos registrados en la provincia en lo que va del mes, lo que mantiene en alerta a bomberos, brigadistas y a las comunidades cercanas a las zonas afectadas.