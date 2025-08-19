Ráfagas, chapas voladas y cables caídos: el saldo del Zonda que sorprendió a Salta

Este martes, la ciudad de Salta se vio sorprendida por la intensidad del viento Zonda, un fenómeno que trajo consigo ráfagas de gran magnitud, baja visibilidad y un marcado aumento de la temperatura.

Juan Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social, relató a Multivisión Federal el trabajo que vienen realizando: “La alerta se disparó en la tarde de ayer, así que toda la noche estuvimos trabajando. Recorrimos los distintos barrios, tenemos cuatro equipos de Desarrollo Social. Lo más importante es llevar tranquilidad a los vecinos, asistir a cada familia que lo necesite y esperar a que las personas capacitadas lleguen”, dijo.

En este sentido, Linares destacó un caso en particular: “Venimos de Palermo donde una estructura salió volando, el viento fue muy fuerte y levantó de cuajo todo el techo. La situación es delicada sobre todo con niños y adultos mayores. Por suerte no hubo víctimas fatales ni heridos. Lo más importante es llamar al 105 o al 911”.

Por su parte, Ernesto Flores, subsecretario de Protección Ciudadana, brindó detalles sobre el relevamiento de emergencias: “Fueron cerca de 40 llamados por árboles y ramas caídas, y 20 por postes y cables. También volaron chapas y carteles”, enumeró.

Asimismo, Flores advirtió que el panorama continúa siendo complejo: “La alerta sigue vigente y continúan las llamadas. Hay árboles de gran porte caídos y dos techos completos volados en viviendas”.

Hasta ahora se produjeron los siguientes incidentes en la ciudad:

Parquizado (árboles y ramas): 16

Estructuras deficientes (postes y cables): 11

Eventos adversos: 6 (4 voladuras, 1 cartel, 1 toldo)

Se recuerda que en caso de emergencias hay que comunicarse con la línea gratuita 105, donde reciben llamados y trabajan las 24 horas del día.