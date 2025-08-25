Travel Sale 2025: Recomendaciones ante posibles estafas y consejos para los viajeros

Travel Sale 2025: Recomendaciones ante posibles estafas y consejos para los viajerosTurismo25/08/2025
Con el Travel Sale 2025 en vigencia hasta el 31 de agosto, la Municipalidad de Salta advierte sobre ofertas fraudulentas en la compra de vuelos, paquetes turísticos y promociones online. La Oficina de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino brinda recomendaciones para que los viajeros puedan aprovechar los descuentos con seguridad.
Las recomendaciones principales son:
- Verificar que la empresa esté debidamente registrada como agencia de viajes ante el Ministerio de Turismo de la Nación.
- Desconfiar de promociones que solo se gestionen por mensajes privados o WhatsApp, sin canales oficiales ni páginas web verificadas.
- Corroborar que los medios de pago sean seguros y rastreables, como tarjetas o transferencias bancarias a nombre de la empresa.
- Solicitar contratos, facturas y comprobantes de pago antes de concretar cualquier compra.
- No compartir datos personales ni bancarios a través de formularios no oficiales o enlaces sospechosos.
- Consultar previamente en Defensa del Consumidor si se tiene duda sobre la legitimidad de una oferta.
Ante cualquier sospecha de estafa o incumplimiento, los salteños pueden acercarse a las oficinas del área, ubicadas en el CCM, Av. Paraguay 1240, o comunicarse al 3872542826 para recibir asesoramiento gratuito.
Siguiendo estas recomendaciones simples, los viajeros pueden aprovechar el Travel Sale con tranquilidad y seguridad.
