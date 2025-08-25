Travel Sale 2025: Recomendaciones ante posibles estafas y consejos para los viajeros

Con el Travel Sale 2025 en vigencia hasta el 31 de agosto, la Municipalidad de Salta advierte sobre ofertas fraudulentas en la compra de vuelos, paquetes turísticos y promociones online. La Oficina de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino brinda recomendaciones para que los viajeros puedan aprovechar los descuentos con seguridad.

Las recomendaciones principales son:

Verificar que la empresa esté debidamente registrada como agencia de viajes ante el Ministerio de Turismo de la Nación.

esté debidamente registrada como agencia de viajes ante el Desconfiar de promociones que solo se gestionen por mensajes privados o WhatsApp , sin canales oficiales ni páginas web verificadas.

de promociones que solo se gestionen por , sin canales oficiales ni páginas web verificadas. Corroborar que los medios de pago sean seguros y rastreables , como tarjetas o transferencias bancarias a nombre de la empresa.

, como tarjetas o transferencias bancarias a nombre de la empresa. Solicitar contratos, facturas y comprobantes de pago antes de concretar cualquier compra.

antes de concretar cualquier compra. No compartir datos personales ni bancarios a través de formularios no oficiales o enlaces sospechosos.

a través de formularios no oficiales o enlaces sospechosos. Consultar previamente en Defensa del Consumidor si se tiene duda sobre la legitimidad de una oferta.

Ante cualquier sospecha de estafa o incumplimiento, los salteños pueden acercarse a las oficinas del área, ubicadas en el CCM, Av. Paraguay 1240, o comunicarse al 3872542826 para recibir asesoramiento gratuito.

Siguiendo estas recomendaciones simples, los viajeros pueden aprovechar el Travel Sale con tranquilidad y seguridad.