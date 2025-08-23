Turismo inclusivo con "Salta Ciudad Amigable": Ya hay más de 25 establecimientos certificados

Fernando García Soria, Coordinador del Ente de Turismo de la ciudad de Salta, nos comentó sobre el programa “Salta Ciudad Amigable”, un sello creado por la Municipalidad con el objetivo de reconocer y distinguir a los prestadores turísticos que implementan prácticas de sustentabilidad, accesibilidad, y que promueven la igualdad de género y la lucha contra la discriminación.

En conversación con InformateSalta, García Soria detalló que este programa busca generar un cambio cultural en las empresas turísticas, fomentando la creación de entornos más amigables, seguros y respetuosos, tanto para los turistas como para los salteños y los trabajadores del sector.

"El segmento LGBTIQ+ representa una gran oportunidad para el sector"

El programa también tiene como objetivo captar al segmento LGBTIQ+ y otros colectivos que buscan experiencias inclusivas durante su visita a la provincia. “Este segmento está creciendo mucho en la demanda de servicios turísticos, y tiene un nivel de gasto elevado, lo que representa una gran oportunidad para el sector”, explicó. Además, destacó que la implementación de este sello no solo beneficia al turismo, sino que también contribuye a construir una sociedad más inclusiva y respetuosa.

Las capacitaciones y evaluaciones del programa se realizan de manera conjunta con el Ente de Turismo, el área de Desarrollo Social y el sector de Género y Diversidad. El proceso incluye talleres y evaluaciones periódicas para asegurar que los prestadores adquieran los conocimientos necesarios y que estos se apliquen de manera continua.

Hasta el momento, más de 25 establecimientos han recibido el sello “Salta Ciudad Amigable”. Algunos de los lugares que forman parte de este programa son:

Aires de Calabria

Viracocha

Antares

Estación Café

Candela Café

Hotel Las Vegas

Hotel Casa Real

Alejandro I

Hotel Sheraton

Hotel Salta

Balcón de la Plaza

El Bodeguero

Museo de la Ciudad

Finca Castañares

MAAM

Museo Explora

Arumi

Tierra del Sol

La ciudad de Salta también estará presente la próxima semana en el evento GNetwork360 de Buenos Aires, un evento de negocios y turismo LGBT, donde se presentará el catálogo de prestadores certificados.