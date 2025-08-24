Fuerte caída de la confianza del consumidor en agosto

La confianza de los consumidores argentinos experimentó una fuerte caída en agosto de 2025: se ubicó en 39,94%, lo que representa un descenso del 13,87% respecto al mes anterior, cuando había alcanzado 46,37% y marcó el peor nivel desde septiembre de 2024.

La disminución fue particularmente pronunciada en los hogares de menores ingresos, donde el ICC cayó un 18,33% mensual, superando significativamente la baja del 10,27% observada en los hogares de ingresos altos.

Estos números se desprenden del informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, elaborado por Poliarquía Consultores,

El desplome fue mayor en la Ciudad de Buenos Aires (-21,5%), que en el Gran Buenos Aires que registró una caída de 15,9%, mientras que en el interior del país la baja fue más moderada, del 7,1% mensual.

Tras el repunte del tipo de cambio en julio, que alcanzó una suba del 13% y una política monetaria contractiva en junio, la confianza en los consumidores no fue la excepción, que ajustaron a la baja sus planes de gasto.

Este pesimismo se extendió a todos los componentes del índice: la percepción sobre la Situación Personal se redujo un 12,89%, la Situación Macroeconómica cayó un 13,73% y el subíndice de Bienes Durables e Inmuebles, que evalúa la predisposición a realizar compras significativas, descendió un 15,20%.

Además, tanto la evaluación de las Condiciones Presentes disminuyó un 14,89% como las Expectativas Futuras, que retrocedieron un 13,10% en el mes.

A pesar de esta fuerte baja mensual, el nivel actual del ICC se mantiene un 12,18% por encima del piso histórico alcanzado en enero de 2024, tras las primeras medidas del presidente Milei. (con información de C5N)