Con nuevos móviles, refuerzan la seguridad en el interior: "Hace 15 años que no se renovaban"

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, confirmó que la provincia continúa fortaleciendo el equipamiento de la Policía de Salta a pesar de la difícil situación económica nacional.

“En 2025 tenemos 72 móviles entregados y se van a agregar 48 motos más"

“La provincia está haciendo un esfuerzo muy grande, en algunos casos se hacen recortes de otros organismos para apostar a la seguridad. Pese a la situación económica del país, Salta viene haciendo una inversión sostenida. En 2025 tenemos 72 móviles entregados y se van a agregar 48 motos más”, señaló el funcionario.

Sobre el destino de los vehículos, explicó: “Estas camionetas, como las 20 que se entregaron hace dos meses, están siendo distribuidas en el interior de la provincia. Se hicieron algunos reemplazos en capital, pero se reforzaron en el interior, donde hace 15 años no se cambiaban”.

Usandivaras también destacó el avance en la lucha contra el narcotráfico: “En lo que va del año incautamos más de 850 kilos de droga y sabemos que hay que profundizar. No es menor el trabajo que realiza la Policía de Salta, aunque hay que diferenciar el macrotráfico con el plan Güemes del microtráfico que trabajamos en la provincia”.

"En lo que va del año incautamos más de 850 kilos de droga "

En relación a los animales sueltos en rutas, indicó que los controles se intensificaron: “El año pasado se habían secuestrado 147 animales en todo el año, y en lo que va de estos meses secuestramos 1400. Eso evita accidentes en rutas, aunque hay que apelar a la responsabilidad ciudadana”.

El ministro también resaltó la importancia de optimizar la respuesta policial: “La actualización de la cartografía del 911, que no se renovaba hace seis años, permite reducir los tiempos de respuesta. Además recuperamos más de 100 equipos de comunicación tetra y los GPS, lo que mejora la planificación y el control”.

"Más allá de dar cobertura a los peregrinos no se puede descuidar el trabajo policial en los barrios"

Respecto a los operativos de Protección Ciudadana, aseguró que fueron claves para identificar zonas críticas: “Detectamos 300 personas con pedido de captura. Lo importante es comenzar a saber cuál es el mapa del delito”.

De cara al Milagro, anticipó que el operativo de seguridad estará garantizado: “El año pasado tuvimos 100 mil peregrinos y se sabe que más allá de dar cobertura a los fieles no se puede descuidar el trabajo policial en los barrios”.