Travel Sale con sabor a playa, ¿cuánto cuesta ir de Salta a Brasil?

Turismo27/08/2025
playa
Imagen generada con IA

Tras conocerse la habilitación de una nueva ruta aérea, Salta-Florianópolis a partir de enero, los viajes al vecino país de Brasil comenzaron a tomar protagonismo. 

En este caso, la nueva edición de Travel Sale trae descuentos, promociones y cuotas sin interés para viajes a nivel local e internacional, brindados por agencias que se encuentran afiliadas a este programa. 

Una de ellas es Agencia del Peregrino, la cual ofrece paquetes de viajes a distintos puntos de Brasil: Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Buzios. 

Para Río de Janeiro partiendo el 7 de octubre retornando el 15 del mismo mes con 7 noches de alojamiento en Royalty Copacabana con desayuno incluido y trasladas in/out gratis, tiene un valor de USD 1015 por persona. 

vuelos rio de janeiro octubre

El mismo destino, Río de Janeiro, pero en el mes de noviembre por 7 noches de alojamiento en Américas Benidorm Palace con desayuno tiene un valor de USD 1045 por persona, mientras que la estadía de 7 noche en Windsor Excelsior con desayuno costaría USD 1385. Este paquete incluiría también traslados in/out gratis, con una excursión a F/D Corcovado y Pan de Azúcar con almuerzo buffet. 

vuelos rio de janeiro noviembre

Para esta icónica ciudad, la agencia ofrece también paquetes para diciembre, con un valor de USD 1060 por persona con traslados in/out gratis y 7 noches de alojamiento en Royalty Copacabana con desayuno. 

vuelos rio de janeiro diciembre

El paraíso de Buzios, famoso por sus playas cristalinas, cuenta con planes para el mes de noviembre de 7 noches de alojamiento en Posada New Paradise en USD 1050 por persona, con beneficios in/out gratis, con fecha de Salida el 5 de diciembre para retornar el 14 de diciembre. 

vuelos buzios

La cultura y el color de Brasil llega con Salvador de Bahía costando USD 1050 por persona las 8 noches de alojamiento en Wish Hotel Da Bahía con desayuno, partiendo el 5 de diciembre para retornar el 14 de diciembre.   

vuelos salvador de bahía

