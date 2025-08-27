Travel Sale con sabor a playa, ¿cuánto cuesta ir de Salta a Brasil?

Tras conocerse la habilitación de una nueva ruta aérea, Salta-Florianópolis a partir de enero, los viajes al vecino país de Brasil comenzaron a tomar protagonismo.

En este caso, la nueva edición de Travel Sale trae descuentos, promociones y cuotas sin interés para viajes a nivel local e internacional, brindados por agencias que se encuentran afiliadas a este programa.

Una de ellas es Agencia del Peregrino, la cual ofrece paquetes de viajes a distintos puntos de Brasil: Río de Janeiro, Salvador de Bahía y Buzios.

Para Río de Janeiro partiendo el 7 de octubre retornando el 15 del mismo mes con 7 noches de alojamiento en Royalty Copacabana con desayuno incluido y trasladas in/out gratis, tiene un valor de USD 1015 por persona.

El mismo destino, Río de Janeiro, pero en el mes de noviembre por 7 noches de alojamiento en Américas Benidorm Palace con desayuno tiene un valor de USD 1045 por persona, mientras que la estadía de 7 noche en Windsor Excelsior con desayuno costaría USD 1385. Este paquete incluiría también traslados in/out gratis, con una excursión a F/D Corcovado y Pan de Azúcar con almuerzo buffet.

Para esta icónica ciudad, la agencia ofrece también paquetes para diciembre, con un valor de USD 1060 por persona con traslados in/out gratis y 7 noches de alojamiento en Royalty Copacabana con desayuno.

El paraíso de Buzios, famoso por sus playas cristalinas, cuenta con planes para el mes de noviembre de 7 noches de alojamiento en Posada New Paradise en USD 1050 por persona, con beneficios in/out gratis, con fecha de Salida el 5 de diciembre para retornar el 14 de diciembre.

La cultura y el color de Brasil llega con Salvador de Bahía costando USD 1050 por persona las 8 noches de alojamiento en Wish Hotel Da Bahía con desayuno, partiendo el 5 de diciembre para retornar el 14 de diciembre.