Conexión Salta-Florianópolis: “Es un impulso para complementar la demanda interna”

A partir del 2 de enero, Salta contará con una nueva ruta aérea internacional que conectará directamente la ciudad con Florianópolis, en el sur de Brasil.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, en diálogo con InformateSalta, destacó la importancia de la nueva ruta aérea, señalando que representa “un primer paso” para seguir ampliando la conectividad internacional de la provincia.

“Siempre suma tener nuevas conexiones. Nos permite, como destino, abrirnos a mercados internacionales que hoy necesitamos para complementar nuestra demanda interna”, afirmó.

Assaf valoró además el desempeño de las rutas ya activas hacia Asunción (Paraguay), Lima (Perú) y San Pablo (Brasil), que mantienen una ocupación promedio del 70%.

En ese marco, subrayó que la apertura hacia el sur de Brasil puede ser la antesala de futuras conexiones con otros puntos estratégicos, como el norte de Chile.

“Este vuelo a Florianópolis puede transformarse en una puerta a nuevas oportunidades. Si logramos mantener precios competitivos y trabajamos en políticas que acompañen al sector, el turismo extranjero va a seguir creciendo en Salta”, expresó.

Por último, consideró clave avanzar en medidas que fortalezcan la competitividad, como la reducción de la presión fiscal y de las tasas aeroportuarias, lo que permitiría consolidar el atractivo de la provincia como destino internacional.